ФАС: используемый в ИАС каталог лекарств требует серьезной доработки

Применение в качестве основы для формирования и запуска информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств (ИАС) текущей информации реестров и уже имеющихся результатов определения взаимозаменяемости может привести к монополизации рынков лекарственных препаратов, искажению расчетов референтных цен и значительному перерасходу бюджетных средств. Так считает заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

Выступая на ХIХ Всероссийской конференции «ФармМедОбращение 2017», она отметила, что сегодня информация в реестрах не унифицирована, содержит многочисленные технические ошибки, а лекарственные формы и дозировки не сгруппированы в эквивалентные группы, что может привести к ограничению конкуренции при закупках и существенно исказит расчеты референтных цен.

В своем выступлении Надежда Шаравская рассказала о проблемах обеспечения конкуренции при госзакупках лекарств. Среди наиболее распространенных недобросовестных действий заказчиков она назвала:

— указание в документации закупки конкретных лекарственных форм и дозировок препаратов при наличии аналогичных;

— указание конкретных форм выпуска препаратов;

— указание иных терапевтически не значимых характеристик;

— объединение в один лот поставки и отпуска лекарственных препаратов, а также закупка лекарств одновременно с медицинскими изделиями и другими товарами;

— указание остаточного срока годности в % вместо указания определенного периода (годы, месяцы, дни) либо конкретной даты, до которой необходимо сохранение пригодности лекарственного препарата.

«Минздрав России до сих пор не установил эквивалентноcть лекарственных форм, как того требовали поручения Правительства РФ еще с 2015 года. И хотя министерство установило перечень лекарственных форм, он лишь усилил монопольное положение отдельных производителей лекарственных препаратов, т.к. не установил эквивалентность лекформ, как содержащихся в перечне, так и тех, которые не вошли в перечень. Недобросовестные заказчики и сами производители используют различия в написании эквивалентных лекарственных форм для ограничения конкуренции на рынках лекарственных препаратов, что требует постоянного антимонопольного контроля», – уточнила Надежда Шаравская.

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»