ФАС назначила АО «Санофи» штрафов на 1 миллион рублей за ненадлежащую рекламу лекарств

17 октября ФАС России вынесла АО «Санофи» пять постановлений о наложении административных штрафов по 200 тысяч рублей каждый, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Ранее комиссия ведомства признала АО «Санофи» как рекламодателя виновным в нарушении требований ФЗ «О рекламе» при рекламировании ряда лекарственных препаратов и ветеринарных средств.

Так, в ролике, который транслировался с декабря 2016 г. по апрель 2017 г. на ряде телеканалов, лекарственный препарат «Магне B6 форте» рекламировался как средство борьбы со стрессом, в то время как стресс не является заболеванием или симптомом какого-либо заболевания. Таким образом, реклама способствовала созданию у здорового человека впечатления о необходимости принятия данного препарата, что запрещено ФЗ «О рекламе».

В свою очередь реклама лекарственного препарата «Но-Шпа» гарантировала положительное действие препарата и его эффективность в устранении спазмов. В ролике также сообщалось, что «Но-Шпа» начинает работать через 12 минут после приема, однако, в инструкции по применению лекарственного препарата отсутствует указание на то, что он начинает работать именно через это время. Соответственно, в рекламе лекарства сообщались сведения, которые отсутствуют в его инструкции по применению, что является нарушением закона «О рекламе».

В рекламе лекарства «Зодак» компания гарантировала положительное действие препарата, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий, чем также нарушила требования пункта 8 части 1 статьи 24 ФЗ «О рекламе».

ФАС установила ряд нарушений и в ТВ-роликах, рекламирующих препараты «Лазолван Макс» и «Лазолван сироп», а также в рекламе ряда ветеринарных препаратов.

«Фармацевтический вестник»