«Роснано» возьмет под контроль скандально известный завод «НТфарма»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство АО «Роснано» о приобретении до 6% долей в уставном капитале ООО «НТфарма», говорится в сообщении регулятора. Таким образом, «Роснано» доведет свою долю в производстве вакцин до 55% и станет контролирующим акционером компании, бывших руководителей которой год назад обвинили в хищении 1 млрд рублей выделенных «Роснано» средств. Руководство «Роснано» намерено достроить и ввести в строй расположенный в Ярославской области завод.

В ситуации, когда госкорпорации принадлежали 49% «НТфармы», «Роснано» была ограничена в принятии решений по этому проекту, но теперь будет больше влиять на операционную деятельность портфельной компании, объясняет гендиректор «НТфармы» и инвестиционный директор госкорпорации «Роснано» Андрей Путилов.

Для этого Путилов и был назначен генеральным директором «НТфармы» в июне 2017 года. «Внутри «Роснано» было принято решение о выделении дополнительного финансирования на проект, – говорит Путилов. – Оно позволит завершить клинические исследования препаратов и переработать проектную документацию».

О какой конкретно сумме инвестиций идет речь, он не уточнил.

На данный момент построен тепловой контур завода, куплено необходимое оборудование, говорит гендиректор «НТфармы». Кроме того, продолжаются разработки препаратов, которые будут производиться на заводе.

На второй фазе клинических исследований сейчас находится препарат для терапии бокового амиотрофического склероза АдеВаск и вакцина от гриппа АдеВаск-Флю, на первой – геннотерапевтический препарат для дезинтоксикационной терапии АдеЛакт™, следует из данных Реестра выданных разрешений на проведение клинических исследований лекарственных препаратов (РКИ).

Сейчас реализация проекта тормозится из-за того, что строительство завода на территории охранной зоны национального парка «Плещеево озеро» было согласовано властями Переславля-Залесского без разрешения Минприроды. Из-за этого бывший мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«О том, что Минприроды не выдавало разрешения на строительство завода, мы в «Роснано» узнали только в октябре 2016 года, когда начались следственные действия, – объясняет Путилов. – Сейчас мы решаем эту проблему. Переработаем проектную документацию, заново пройдем государственную экспертизу, после чего подадим комплект материалов в Минприроды».

На территории охранной зоны в Переславле-Залесском запрещено создание промышленных объектов производства с первым или вторым классом санитарной вредности, добавил Путилов. А это производство относится к третьему классу санитарной вредности, поэтому в «Роснано» рассчитывают, что проект будет согласован.

В пресс-службе Минприроды отказались от комментариев.

Сейчас доли в «НТфарме», согласно данным информационной системы СПАРК, распределены следующим образом: 49% – у АО «Роснано», 20,35% – у кипрской компании «Кавертон Прайвит Кэпитал Лимитед», 20,3% – у ООО «Пром-Би», владельцем которого является Рустам Атауллаханов, 10,35% – у кипрской «Сарсфилд Венчерз Лимитед».

Год назад правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Рустама Атауллаханова и бывшего гендиректора «НТфармы» Евгения Султанова по подозрению в растрате более 1 млрд рублей, которые «Роснано» выделила «НТфарме» на строительство фармзавода по производству вакцин в Ярославской области.

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