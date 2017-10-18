Два московских фармзавода исключены из плана приватизации

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении двух московских производителей наркотических и психотропных препаратов – Государственного завода медицинских препаратов и Государственного химико-фармацевтического завода – из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы. Предприятия планируется присоединить к другому производителю наркотических препаратов – Московскому эндокринному заводу, говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

«В целях создания крупной отечественной научно-производственной структуры на российском фармацевтическом рынке к федеральному государственному унитарному предприятию «Московский эндокринный завод» планируется присоединить федеральные государственные унитарные предприятия «Государственный завод медицинских препаратов» и «Государственный химико-фармацевтический завод». Это позволит консолидировать их производственные мощности. Основной вид деятельности этих предприятий – производство наркотических и психотропных лекарственных препаратов», – говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, целями консолидации активов этих предприятий являются повышение конкурентоспособности, оптимизация контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также увеличение доли отечественной фармацевтической продукции на рынке.

О том, что Минпромторг намерен объединить данные фармацевтические предприятия, сообщалось в конце августа 2017 года.

В июле прошлого года Медведев поручил Минпромторгу внести в Правительство РФ законопроект, направленный на развитие отечественного производства наркотических обезболивающих опийной группы. В частности, планируется разрешить сельхозпредприятиям выращивать наркосодержащий мак.

В июне 2017 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что выращивание опийных растений в России позволит на 80% обеспечить внутренний рынок собственными ключевыми фармацевтическими субстанциями.

Источник: Правительство России

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