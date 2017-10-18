С начала года стоимость препаратов из списка ЖНВЛП снизилась на 1,1%

За 9 месяцев текущего года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, снизился на 1.1%. При этом цены на ЖНВЛП отечественного производства снизились на 1.9%, на ЖНВЛП зарубежного производства — на 0.6%, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Снижение розничных цен на ЖНВЛП в ценовой категории до 50 рублей за 9 месяцев 2017 года составило 1.7%. В ценовой категории от 50 до 500 рублей снижение розничных цен на ЖНВЛП составило 1.1%. В ценовой категории свыше 500 рублей снижение составило 0.6%.

gmpnews