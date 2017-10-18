Фармсектор США восстанавливает свои позиции

Компании биотехнологического и фармацевтического секторов в 2017 г. восстановили позиции по сравнению с прошлым годом. Тогда основными факторами, сдерживающими рост, были опасения инвесторов по поводу политических решений относительно снижения стоимости медицинских препаратов, а также низкая активность Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое одобрило лишь 22 новых препарата в течение прошлого года.

Но в нынешнем году влияние обоих негативных факторов снизилось. Теперь инвесторы полагают, что меры по регулированию цен на лекарственном рынке, предпринимаемые администрацией президента США Дональда Трампа, будут менее жесткими, чем ожидалось ранее. Кроме того, FDA чаще принимает положительные решения относительно новых препаратов: к настоящему моменту одобрено уже более 34 новых видов терапии.

Эксперты в области инвестиций в фармацевтику и биотехнологии полагают, что заметное смягчение политики FDA, которое произошло в последние годы, будет способствовать сокращению времени и затрат на разработку новых методов лечения, в том числе редких генетических заболеваний. Таким образом, биотехнологические и фармацевтические компании могут в некоторых случаях сократить этапы исследования и ускорить одобрение препаратов. Однако это не значит, что FDA будет лояльнее относиться к требованиям безопасности и эффективности – эти параметры по-прежнему будут играть ключевую роль при принятии решения.

Важным положительным фактором для отрасли является стареющее население: это будет поддерживать высокий спрос на препараты для возрастных, сердечно-сосудистых, онкологических препаратов, лекарств для регулирования обмена веществ, хронических заболеваний и т. д.

ИСТОЧНИК: ФРИДОМ ФИНАНС

gmpnews