В III квартале 2017 г. объем продаж фармподразделения Roche вырос на 6%

В III квартале 2017 г. объем продаж фармподразделения швейцарской фармацевтической компании Roche вырос на 6% и составил 10,1 млрд швейцарских франков (10,3 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Общий квартальный объем продаж компании также увеличился на 6% – до 13,1 млрд франков (13,4 мдрд долл.).

Как заявил исполнительный директор Roche Северин Шван, показатели за первые 9 месяцев текущего года позволяют надеяться, что план на весь год будет выполнен. Он особенно подчеркнул важность регистрации препаратов Tecentriq, Gazyvaro и RoActemra в странах Евросоюза.

При этом квартальный объем продаж препарата Retuxan в Европе сократился на 16% и составил 406 млн франков (416 млн долл.) на фоне появления на рынке биосимиляров.

По мнению руководителя фармбизнеса Roche Даниэля О’Дея, последствия влияния биосимиляров на продажи Retuxan могут стать еще тяжелее.

По прогнозу Roche, в текущем году рост объема продаж будет выражаться средними однозначными показателями при постоянных валютных курсах.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»