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Рынок фармацевтической рекламы в специализированных журналах: итоги 1-го полугодия 2017

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По итогам 1-го полугодия 2017 г. объем рынка фармацевтической рекламы, размещенной в специализированных изданиях, составил 918,4 млн руб. и 2,9 тыс. рекламных модулей, показав небольшую отрицательную динамику (-1%) в денежном выражении и падение на 7% в количественном по сравнению с 1-м полугодием 2016 г. Такие данные получены в ходе проведения регулярного исследования Contenta Medical Index «Мониторинг рекламы лекарственных препаратов и контент-анализ научных статей в специализированных печатных изданиях для врачей и фармацевтов/провизоров»¹.

«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 19, 2017 | Просмотров: 72