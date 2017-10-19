Ветераны войны в Ираке обвиняют компании Большой фармы в пособничестве антиамериканским силам Ассоциация AIPM указала на предвзятое отношение инспектората к зарубежным производителям » Рынок фармацевтической рекламы в специализированных журналах: итоги 1-го полугодия 2017 Только для избранных По итогам 1-го полугодия 2017 г. объем рынка фармацевтической рекламы, размещенной в специализированных изданиях, составил 918,4 млн руб. и 2,9 тыс. рекламных модулей, показав небольшую отрицательную динамику (-1%) в денежном выражении и падение на 7% в количественном по сравнению с 1-м полугодием 2016 г. Такие данные получены в ходе проведения регулярного исследования Contenta Medical Index «Мониторинг рекламы лекарственных препаратов и контент-анализ научных статей в специализированных печатных изданиях для врачей и фармацевтов/провизоров»¹. «Фармацевтический вестник»