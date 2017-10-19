Ветераны войны в Ираке обвиняют компании Большой фармы в пособничестве антиамериканским силам

Ветераны войны в Ираке и семьи погибших и раненых военнослужащих обвиняют компании Pfizer, Roche, Johnson & Johnson и AstraZeneca в том, что они давали взятки чиновникам иракского Минздрава за контракты на поставку своей продукции, пишет FiercePharma. Истцы утверждают, что эти средства использовались для финансирования антиамериканского движения, в т.ч. закупок оружия и обучения личного состава, поскольку министерство находилось под контролем т.н. Армии Махди, поднявшей шиитское восстание против американской оккупационной администрации в Ираке в апреле 2004 г.

В иске говорится, что сумма откатов за контракты на поставку медикаментов и других товаров медицинского назначения достигала 20% от суммы контракта. Истцы уверены, что фармкомпании понимали или не принимали во внимание, что эти деньги шли на войну против американцев.

Представитель Pfizer заявил, что компания категорически отрицает все обвинения в пособничестве террористам. В Roche вообще отказались от комментариев. В AstraZeneca отметили, что еще не ознакомились с иском. При этом в компании заявили, что обескуражены тем, что кто-то связывает ее честное имя с финансированием террористической деятельности. Представители Johnson & Johnson не были доступны для комментариев.

Согласно иску, незаконные платежи начались еще в годы правления Саддама Хусейна. После падения его режима, когда министерство перешло под контроль шиитов, взятки продолжались.

За последние 10 лет ряд компаний урегулировали обвинения в коррупции за рубежом, в т.ч. в Ираке. Некоторые из обвинений связаны с поставками продукции по программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие».

В 2011 г. Johnson & Johnson согласилась заплатить 70 млн долл. в рамках урегулирования обвинений в подкупе должностных лиц в Греции, Польше и Румынии, а также взятках бывшим правительственным чиновникам в Ираке.

Интересы истцов представляют две вашингтонские юридические фирмы. По словам их представителей, была изучена масса материалов и документов. При составлении иска они опирались на свидетельства 12 анонимных очевидцев, частные и официальные отчеты, контракты, переписку по электронной почте и документы, опубликованные WikiLeaks.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»