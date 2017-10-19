Eli Lilly заключила с CureVac соглашение о НИР в сфере использования мРНК Ветераны войны в Ираке обвиняют компании Большой фармы в пособничестве антиамериканским силам » GSK и Plasticell заключили соглашение о производстве гемопоэтических клеток Компании GlaxoSmithKline и Plasticell подписали соглашение о сотрудничестве в производстве гемопоэтических клеток из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSCs), сообщает PharmaTimes. По условиям сделки, Plasticell будет использовать собственную технологию CombiCult для анализа предоставляемых компанией GSK комбинаций молекул для установления и оптимизации протоколов дифференцирования iPSCs. По данным Plasticell, ее собственная технология позволит проводить параллельный анализ множества линий iPSC, что упростит разработку надежного протокола, применимого к различным линиям клеток. Другие условия сделки не раскрываются. Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»