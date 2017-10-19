Eli Lilly заключила с CureVac соглашение о НИР в сфере использования мРНК

Компания Eli Lilly заключила соглашение о сотрудничестве с немецкой компанией CureVac AG, общая сумма которого может составить до 1,8 млрд долл., сообщает сайт BioSpace.

Сотрудничество в сфере научных исследований и разработок будет сфокусировано на разработке и коммерциализации до пяти потенциальных противораковых вакцин с использованием собственной технологии RNActive компании CureVac. Технология основана на использовании матричной (информационной) РНК для таргетирования опухолевых антигенов. По условиям сделки, Eli Lilly выплатит компании CureVac 50 млн долл. в качестве предоплаты и купит ее акции на 45 млн евро. CureVac сможет также получить более 1,7 млрд долл. за выполнение определенных этапов работ при условии успешной разработки всех пяти вакцин в дополнение к дифференцированным роялти с любых продаж.

Eli Lilly выберет конечные точки и будет отвечать за клинические исследования и коммерциализацию. CureVac будет заниматься разработкой дизайна мРНК, составлением рецептур и производством материалов для клинических исследований; компания сохранит за собой права на совместное продвижение в Германии любых разработанных вакцин.

Технология компании CureVac использует мРНК в качестве «носителя данных», который «приказывает» клеткам организма вырабатывать собственные белки для борьбы с заболеваниями. До сих пор ее использовали для разработки онкологических препаратов, профилактических вакцин и молекулярных препаратов.

Противораковые вакцины являются весьма перспективными, но до настоящего времени их потенциал не был раскрыт в полной мере. Основная программа компании CureVac в сфере использования мРНК, связанная с разработкой вакцины CV9104 для лечения рака предстательной железы, показала провальные результаты в ходе клинического исследования IIb фазы в январе текущего года. Другие противораковые вакцины компании не смогли продемонстрировать более высокую эффективность, чем другие фармпрепараты, хотя обычно их отличает высокий профиль безопасности.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»