В США цены на противоопухолевые препараты растут быстрее инфляции

Цены на инъекционные противоопухолевые препараты в США, даже находящиеся на рынке с 1990-х годов, растут быстрее инфляции, сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Clinical Oncology.

Исследователи под руководством д-ра Даниэля Гольдштейна из Университета Эмори (Атланта) проанализировали цены на 24 инъекционных препарата, одобренных с 1996 г. Выяснилось, что за восемь лет цены в среднем выросли на 25%, а с учетом инфляции – на 18%.

На некоторые препараты ежегодный рост цен составил в среднем 6% и более при росте инфляции около 1,1%.

Так, цена на препарат Gleevec компании Novartis в 2001 г. составляла 26 тыс. долл., а в настоящее время более 140 тыс. долл. И это при наличии на рынке аналогов.

С учетом инфляции снижение цены зарегистрировано только у двух препаратов из 24. Ежегодный рост цены на 9 препаратов составил, по меньшей мере, 3%.

Так, цена на препарат Adcetris компании Seattle Genetics, изначально стоивший 19,5 тыс. долл. за месячный курс, за последние четыре года выросла на 29%.

Цена на препарат Marqibo компании Spectrum Pharmaceutical (изначальная цена 34,6 тыс. за месячный курс) увеличилась за три года на 18%. Цена на препарат Folotyn этой же компании, месячный курс терапии которым стоил 31,7 тыс. долл., за шесть лет выросла на более чем на 6% с учетом инфляции.

Цены на более старые препараты также значительно выросли. Так, с учетом инфляции цена на препарат Arranon компании Novartis за последнее десятилетие выросла на 55%. Первая цена равнялась 18,5 тыс. долл. за месячный курс.

С 2005 г. цена на препарат Rituxan (Genetech/Biogen) выросла на 49%.

В исследовании использованы цены по программе Medicare.

Как отметил д-р Гольдштейн, в нормальных рыночных условиях конкуренция способствует снижению цен. В США, наоборот, при наличии конкуренции цены повышаются. При этом нет точных доказательств того, что компании сговариваются и повышают цены одновременно. Однако этого исключить нельзя.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»