Минздрав и Росздравнадзор отчитались о подготовке документов, необходимых для запуска ИАС в промышленную эксплуатацию

Минздрав России и Росздравнадзор подготовили сообщение для СМИ, в котором рассказали о подготовке законодательной базы, необходимой для функционирования информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств (ИАС).

Минздрав России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разрабатывает комплекс мероприятий по переходу к референтному ценообразованию при закупках медицинской продукции, что должно привести к повышению эффективности и прозрачности при закупках лекарственных препаратов участниками бюджетной системы РФ.

Проект постановления «Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки», принятие которого позволит исключить ошибки при описании лекарственных препаратов в документации о закупке и унифицировать данную процедуру, а также снизить уровень коррупциогенности процедуры государственных закупок лекарственных препаратов, разработан и внесен в правительство.

Разработан и проходит процедуру согласования с ФАС России проект приказа «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения». Издание приказа позволит унифицировать порядок расчета и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере обращения лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Разработана структура сведений, содержащихся в едином справочнике-каталоге лекарственных препаратов на основе госреестра лекарственных средств для медицинского применения и государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ведение которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и изначально не предназначенных для структурирования сведений в информационных системах.

Информационно-аналитическая система введена в опытную эксплуатацию с 1 марта 2017 года. С 29 мая 2017 года государственные заказчики, являющиеся участниками закупок лекарственных препаратов, приступили к заполнению сведений о заключенных государственных контрактах в Единой информационной системе в сфере закупок с использованием структурированной информации о закупке в соответствии с единым справочником-каталогом лекарственных препаратов. В настоящее время Минздрав России совместно с Федеральным казначейством и Государственной корпорацией «Ростех» проводит работу по совершенствованию справочника, в том числе посредством «обратной связи» с государственными заказчиками.

По предварительным оценкам внедрение в практику расчета начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с предлагаемой Методикой позволило сэкономить Москве около 10 % от общего объема финансирования, направленного на закупки лекарственных препаратов (около 3 млрд. рублей).

До конца 2017 года запланирована отработка механизмов взаимодействия участников процесса закупок лекарственных препаратов в целях подготовки запуска информационно-аналитической системы в промышленную эксплуатацию с 1 января 2018 года.

Стоит отметить, что выступая на ХIХ Всероссийской конференции «ФармМедОбращение 2017», заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская заявила, что применение в качестве основы для формирования и запуска ИАС текущей информации реестров и уже имеющихся результатов определения взаимозаменяемости может привести к монополизации рынков лекарственных препаратов, искажению расчетов референтных цен и значительному перерасходу бюджетных средств.

По ее словам, сегодня информация в реестрах не унифицирована, содержит многочисленные технические ошибки, а лекарственные формы и дозировки не сгруппированы в эквивалентные группы, что может привести к ограничению конкуренции при закупках и существенно исказит расчеты референтных цен.

«Фармацевтический вестник»