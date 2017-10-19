«Нацимбио» займется иммунопрофилактикой промышленных предприятий России

Научно-производственное объединение «Микроген» «Национальной иммунобиологической компании» (Госкорпорация Ростех) и «Союз машиностроителей России» подписали соглашение о сотрудничестве в области популяризации и организации профилактических мероприятий от гриппа на предприятиях машиностроительного комплекса. В рамках соглашения «Микроген» поставит 30 тысяч доз вакцин «Совигрипп» и «Ультравак» в лечебно-профилактические учреждения 10 регионов страны для вакцинации работников организаций, входящих в «СоюзМаш России».

Одна из первых партий отечественных вакцин в объеме 5 тыс. доз поступит в Башкортостан для вакцинации работников промышленных предприятий республики. Акция запланирована на конец октября этого года.

«Государство прикладывает максимум усилий для борьбы с гриппом, и охват вакцинируемых граждан в рамках Национального календаря профилактических прививок ежегодно расширяется. Но не все попадают в группы профессионального риска и получают прививку за счет государства. Работники многих промышленных предприятий рискуют в осенне-зимний период заболеть гриппом и уйти на больничные, что приведет к снижению производительности труда в реальном секторе экономики, – подчеркнул генеральный директор НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш. – Сотрудничество с «СоюзМаш России» – это совместный вклад в популяризацию вакцинопрофилактики и поддержание физического здоровья граждан, развивающих отечественную промышленность».

«СоюзМаш России» имеет большой опыт организации и проведения социальных акций, направленных на поддержку здорового образа жизни. Мы стремимся развивать данное направление деятельности организации, потому что понимаем: здоровый человек – это здоровая нация. Грипп каждый год становится причиной эпидемий во многих регионах страны, поэтому популяризация вакцинопрофилактики как надежного метода защиты от этой опасной инфекции и связанных с ней тяжелых осложнений – приоритетная задача для любого ответственного работодателя. «СоюзМаш России» стремится оказывать своим членам содействие в решении этой важной задачи», — добавил первый заместитель председателя «СоюзМаш России» Владимир Гутенев.

Вакцина «Совигрипп» является полностью российским препаратом для профилактики гриппа и поставлена в 64 субъекта Российской Федерации в рамках Национального календаря профилактических прививок.

«Ультравак» — живая гриппозная вакцина, активизирующая гуморальный, клеточный и местный иммунитет, препятствующий распространению не только вирусов гриппа, но и других ОРВИ. Вакцина вводится атравматично — путем распыления в нос.

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России является уникальным и старейшим предприятием по производству биофармацевтических препаратов в РФ, обеспечивающим поставку около 70 % от общего объёма вакцин национального календаря профилактических прививок (НКПП). В ассортиментном портфеле объединения более 350 препаратов. НПО «Микроген» – основатель системы перевозок продукции «холодовая цепь». Метод гарантирует соблюдение температурного режима хранения и доставки вакцин и других иммунобиологических препаратов до потребителя.

Источник публикации: «Национальная иммунобиологическая компания»

«Фармацевтический вестник»