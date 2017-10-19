Эксперт: выпуск химиков для фармпроизводства следует увеличить

Востребованность химиков-аналитиков в фармацевтической отрасли растет, а объем подготовки специалистов падает, отметил в интервью «ФП» декан факультета химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов Российского химико-технологического университета им.Д.И. Менделеева, профессор Евгений Офицеров.

По его словам, из-за нехватки квалифицированных специалистов на должностях химиков, химиков-технологов в фармацевтической промышленности работают в том числе фармацевты, а уровень и направленность их подготовки совершенно иные, чем того требует профессия. Занимая должности, они улучшают статистику, и вроде бы «все хорошо», но на деле предприятия фармкомплекса России испытывают нехватку квалифицированных специалистов, подчеркнул профессор.

В настоящее время факультет химико-фармацевтических технологий РХТУ выпускает до 100 специалистов в год, что позволяет обеспечивать более 60% специалистов-технологов в центральном регионе (по данным Министерства образования и науки РФ). При этом ранее выпуск составлял 150 человек в год. Существенное сокращение выпускников сопровождается ростом потребности рынка в данных специалистах.

Красноречивый факт: практически все выпускники факультета химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов РХТУ трудоустроены еще до вручения дипломов. «Необходимо готовить больше химиков-технологов и биотехнологов для реального сектора экономики», — считает Евгений Офицеров.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»