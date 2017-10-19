ФНС: система маркировки лекарств готова к работе в полном объеме

Система маркировки лекарственных препаратов доработана в соответствии с функциональными требованиями Минздрава России и Росздравнадзора. При этом учтены пожелания и замечания первых участников маркировки лекарств – крупнейших организаций фармацевтической индустрии. Об этом сообщила начальник Управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России Ольга Чепурина, выступая на XIX Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение 2017».

«В настоящее время в разделе «Маркировка товаров» подраздела «Лекарственные препараты» предоставлен весь пакет документов, необходимый для подключения к информационной системе: руководство пользователя системы маркировки, форматы информационного обмена (xsd – схемы), типовые сценарии взаимодействия с системой, паспорта бизнес-процессов с указанием необходимых xsd – схем», — пояснила представитель ФНС.

Эксперимент по маркировке отдельных видов лекарственных препаратов стартовал с февраля 2017 года. Сегодня в системе маркировки зарегистрировано 45 организаций, 19 лекарственных препаратов, промаркировано более 420 тыс. упаковок лекарств. Промаркированные препараты уже продаются в аптеках.

«Фармацевтический вестник»