Девелопер вложил 200 млн рублей в производство стоматологических изделий

Владелец строительной группы компаний Sun Development Кирилл Вязовский вместе со своим партнером Игорем Шубертом открывает производство циркониевых материалов для протезирования зубов. Сумма инвестиций составила 200 млн рублей.
Проект реализуется в Санкт-Петербурге на базе ООО «Циркон Керамика». Завод занимает более 500 кв. м, его производственная мощность – 120 тысяч изделий в год. Производство планируется запустить до конца октября. Продукция будет изготавливаться из японского сырья.
Кирилл Вязовский уверен, что производство материалов из диоксида циркония – перспективная и еще не занятая российскими производителями ниша, сообщает «Деловой Петербург».
После вступления в силу в марте 2017 года приказа Минздрава №11н производители стоматологических медизделий столкнулись со сложностями с регистрацией продукции, содержащей фармсубстанции или определенные химические вещества. Регистрация некоторых видов изделий практически полностью остановлена. Обеспокоенные участники рынка 25 сентября 2017 года направили в Росздравнадзор, Минздрав и Минпромторг коллективное письмо, требуя разобраться в сложившейся проблеме.
Согласно данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Циркон Керамика» было зарегистрировано в марте 2015 года. 34% компании принадлежит Кириллу Вязовскому, 30% – Игорю Шуберту, 26% – ООО «Сан Девелопмент» и 10% – Александру Александрову.
Источник: Деловой Петербург