ФАС разрешила «РОСНАНО» приобрести до 6% долей в уставном капитале «НТфарма»

ФАС России согласовала ходатайство АО «РОСНАНО» о приобретении до 6% долей в уставном капитале ООО «НТфарма» что в совокупности с долями, имеющимися в распоряжении «РОСНАНО», составит более 50% долей в уставном капитале ООО «НТфарма».

Начиная с 2010 года, АО «РОСНАНО» инвестировало в ООО «НТ-фарма» более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Руководители проектной компании обязались построить завод и запустить его к сентябрю 2012 года, однако этот срок неоднократно переносили.

В конце ноября 2016 г. руководителям «НТфарма» и мэру г. Переславля-Залесского предъявлены обвинения в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере.

«Фармацевтический вестник»