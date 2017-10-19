Reckitt Benckiser разделит бизнес на фоне падения продаж

Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser (RB), владеющий в том числе брендами презервативов Durex, обезболивающего Nurofen и другими, планирует разделить свой бизнес на два подразделения – медицинской продукции и средств гигиены, товаров для дома. К такому решению компания пришла после падения продаж в третьем квартале 2017 года и ухудшения годового прогноза.

В настоящий момент RB пытается решить целый ряд проблем, возникших после кибератаки, неудачного запуска нового продукта и скандала в Южной Корее по поводу безопасности ее продукции, пишет агентство Reuters.

В третьем квартале 2017 года выручка компании составила $4,23 млрд, что, без учета колебания курса валют и приобретения Mead Johnson в июле, означает падение продаж на 1%. Был также изменен годовой прогноз, теперь вместо роста на 2% компания ожидает сохранения объема сопоставимых продаж ее основного бизнеса на прежнем уровне.

В России RB в 2016 году стала лидером среди фармкомпаний по объему размещенной рекламы.

Reckitt Benckiser – британская компания, основанная в 1823 году. RB производит товары для личной гигиены, здоровья и дома. Компания представлена в более чем 60 странах. Продукция RB продается примерно в 200 странах. Количество сотрудников – около 36 тысяч человек. Выручка компании в 2016 году составила $13,05 млрд.

Источник: Reuters

vademec