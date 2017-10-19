Россия первой зарегистрировала новое показание для ботулотоксина компании Merz

Фармацевтическая компания Merz объявила о расширении в России показаний к применению препарата «Ксеомин®», ботулинического токсина типа А. Министерство здравоохранения РФ официально разрешило его использование для лечения некоторых видов деформации стоп при детском церебральном параличе (ДЦП) у детей в возрасте от 2 до 18 лет. Это существенно повысит возможности для терапии двигательных расстройств, а также будет способствовать более успешной социализации детей в обществе.

ДЦП – одна из самых распространённых причин детской инвалидности. По данным Министерства здравоохранения РФ, в стране насчитывается более 85 тысяч детей и подростков с этим заболеванием в возрасте от 0 до 17 лет. Одной из основных его форм являются спастические параличи, выраженные в том числе в виде различных патологий стопы, серьёзно осложняющих процесс передвижения. Среди наиболее распространённых патологий – эквинусная (искривление стопы с устойчивым подошвенным сгибанием) и эквиноварусная (передний край стопы поднят, а наружный край опущен вниз) деформация стопы.

Лариса Чередеева, медицинский директор компании Merz Russia:

«Детский церебральный паралич – это очень серьёзное заболевание, требующее комплексной терапии и соблюдения определённого образа жизни. Тем не менее при должном подходе максимальная социализация ребёнка и его независимость от посторонней помощи вполне достижимы. Мы очень рады тому, что регистрация нового показания нашего препарата существенно расширяет возможности для проведения эффективной терапии эквинусной и эквиноварусной деформации стопы у детей с ДЦП. Улучшение двигательной активности положительно скажется на качестве их жизни, а также даст шанс на более полноценное развитие и формирование навыков, необходимых во взрослой жизни. При этом мы особенно гордимся тем, что Россия стала первым рынком для компании Merz, где открыта новая – педиатрическая – страница в истории нашего инновационного ботулотоксина типа А „Ксеомина®“».

Регистрация нового показания стала возможной благодаря результатам многоцентрового открытого сравнительного рандомизированного клинического исследования, проведённого в 3-х крупнейших медицинских центрах Российской Федерации. В настоящее время компания Merz продолжает проведение международных рандомизированных клинических исследований эффективности и безопасности «Ксеомина®» при ДЦП.

Российское подразделение Merz работает с 1997 года. По данным IMS Health входит в список 70 крупнейших фармкомпаний России. Российский филиал занимает второе место в мире по объемам продаж среди всех подразделений компании Merz Pharma. На сегодняшний день в России зарегистрированы 44 лекарственных препарата, косметических средства и изделия медицинского назначения.

gmpnews