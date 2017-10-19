Законопроект о предоставлении Минобороны прав на регистрацию лекарств для военных нужд внесен в ГД

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич внес в Госдуму законопроект, согласно которому медицинские препараты и технологии, предназначенные для использования Вооруженными Силами РФ в военное время, должны регистрироваться и лицензироваться уполномоченными органами в области обороны. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Существующее законодательство Российской Федерации в области здравоохранения направлено на регулирование правовых взаимоотношений в мирное время, но не учитывает особенности медицинского обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов при выполнении ими задач по предназначению», — говорится в пояснительной записке.

Так, законопроектом предлагается ввести новые статьи в Федеральный закон «Об обороне» и ст. 13 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в части, касающейся медицинского обеспечения Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов». В пояснительной записке уточняется, что законопроект направлен на формирование правовой основы деятельности медицинских подразделений Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов при выполнении ими задач в условиях военного времени, при ведении военных действий, выполнении боевых и учебно-боевых задач, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф.

Сенатор подчеркнул, что базовый перечень услуг и работ формируется министерством здравоохранения и министерством финансов, но в этом перечне отсутствуют услуги и работы, которые ведутся армейскими медицинскими подразделениями в ходе боевых действий. При этом многие из этих работ могут относиться к государственной тайне. Та же ситуация складывается и с регистрацией лекарственных препаратов, которые разрабатываются Минобороны РФ для использования подразделениями, частями и организациями Вооруженных Сил РФ при выполнении ими задач по предназначению.

«Кроме того, созданные образцы вооружения, военной и специальной медицинской техники, прошедшие весь необходимый комплекс разработки, государственных испытаний, принятые на снабжение Вооруженных Сил РФ не могут быть допущены к применению по назначению без разрешения министерства здравоохранения Российской Федерации. Это приводит к длительным задержкам при введении их в эксплуатацию и срывам сроков выполнения государственных контрактов по их поставкам», — добавил автор инициативы.

В пояснительной записке сообщается, что принятие законопроекта обеспечит устойчивость, оперативность и непрерывность выполнения задач медицинского обеспечения Вооруженных Сил РФ при выполнении ими задач по предназначению, а также рациональное планирование затрат на их деятельность по предназначению и экономь расходование бюджетных ассигнований.

mskagency