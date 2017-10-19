Компания «Ангиолайн» вывела свою продукцию на рынок Вьетнама

Компания Ангиолайн начала работу на рынке Вьетнама. В сентябре компания завершила оформление разрешения на импорт в регулирующих органах Республики и поставила первые партии продукции. Разрешительные документы получены на баллонный катетер «Колибри» и коронарный стент с биорезорбируемым покрытием «Калипсо», флагманов в продуктовом ряду Ангиолайн.

Рынок Вьетнама является вторым зарубежным рынком, на котором присутствует компания. В настоящее время Ангиолайн уже поставляет свою продукцию на рынок Казахстана, в планах компании начало сотрудничества с медицинскими организациями Кыргызстана. Кроме того, в ближайшее время ожидается завершение процедуры регистрации продукции в Узбекистане. Поставки во вьетнамские клиники компания Ангиолайн осуществляет через единственного дистрибьютора.

«Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Республике Вьетнам довольно высока, — говорит директор ООО «Ангиолайн» Андрей Кудряшов. — По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доля смертей от заболеваний сердца и сосудов в этой стране составляет порядка 33%, это довольно много. В такой ситуации власти страны заинтересованы в привлечении на рынок поставщиков качественной инновационной медицинской продукции. Процедура согласования и получения всех необходимых для работы документов лишена каких-либо избыточных административных барьеров и максимально оптимизирована для иностранцев».

Пресс-служба компании «Ангиолайн»

gmpnews