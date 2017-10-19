Виктор Дмитриев: Торопиться с интернет торговлей лекарствами не надо

Прошедшая в Москве XIX Всероссийская конференция ФармМедОбращение-2017 собрала на одной площадке представителей органов здравоохранения, фармбизнеса и регуляторных органов для обсуждения широкого круга вопросов государственного регулирования в обращения лекарственных средств и медизделий.

На сессии, посвященной российской фармацевтической промышленности, Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев рассказал о задачах фармпроизводства и путях их решения. «Последние 10-12 лет были достаточно продуктивными для фармацевтической промышленности, хотя и не самыми простыми. Были финансовые и регуляторные сложности, но несмотря на это, отрасль развивалась и уверенно двигалась вперед. В 2013 г. мы вошли в топ-10 рынков с суммарным денежным объемом $21 млрд. Но эти показатели все равно разительно отличались от первого места США — $330 млрд», — отметил спикер.

Члены Ассоциации Российских фармацевтических производителей – компании «АстраЗенека» и «Санофи» на днях заключили специальные инвестиционные контракты с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и правительствами Калужской и Орловской областей. Отметив это, спикер обратил внимание собравшихся на новый законопроект, в котором предполагается два типа СПИКов: 10-летний, рассчитанный на средние отрасли экономики и 20-летний, для всех остальных. Важный момент – изменение минимального размера инвестиций с 750 млн. рублей до 1 млрд. «Также мы считаем, что реестровые модели – положительная новелла для бизнеса. При подписании специальных инвестиционных контрактов может быть задействован не один участник, так как в ряде моментов необходима кооперация нескольких участников», — подчеркнул спикер.

Сегодня соотношение экспорта к импорту на российском фармрынке 1:16. В развитии экспортного потенциала отечественной продукции важны механизмы не только финансовой поддержки, но и регуляторной, чтобы не приходилось по несколько раз проходить одни и те же регистрационные процедуры.

Немаловажна тема инвестиций в человеческий капитал. Дефицит квалифицированных кадров отрасль как испытывала, так и испытывает. Необходимо максимально приложить усилия, для подготовки специалистов. И здесь бизнес не должен оставаться в стороне. Необходимо активно участвовать в создании факультативных программ и проектов по подготовке кадров, которые существуют, как на государственном уровне, так и при поддержке негосударственных структур.

Еще одна новелла – это готовящийся законопроект по инвестиционным вычетам по налогу на прибыль. «Предполагается, что они будут снижены с 20% до 5%. Безусловно, это крайне интересно и будет положительно воспринято бизнесом», — подчеркнул спикер.

Также Генеральный директор АРФП озвучил актуальный и непростой вопрос об интернет торговле. «Мнение бизнеса – однозначно, не стоит занимать «страусиную политику». Новые технологии должны развиваться. Но надо четко понимать, что научно-технический прогресс – не только благо, но и новые риски. Атомная энергетика и самолетостроение яркие тому подтверждения. Если взять интернет торговлю лекарственными средствами, то 10 уголовных дел, возбужденных за несколько дней за реализацию поддельных лекарств через интернет, громкое предупреждение всем, кто торопится с этим начинанием. И уж тем более сразу охватывать и рецептурные, и безрецептурные препараты очень рискованная инициатива. Горячих голов много, но они все не со стороны фармотрасли, а со стороны IT-компаний, занимающихся интернет-торговлей», — отметил эксперт.

Конференция ФармМедОбращение ежегодно собирает свыше 1100 участников и является наиболее масштабным мероприятием научно-практического характера в фармацевтической отрасли, нацеленным на совершенствование механизмов обеспечения населения Российской Федерации доступной, качественной, безопасной и эффективной медицинской продукцией.

Пресс-релиз АРФП

gmpnews