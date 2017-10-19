В Беларуси внедряется система качества фарминспектората Минздрава

— Система качества фарминспектората важна в первую очередь для достижения согласованности процедур GMP — инспектирования между национальной фармацевтической инспекцией и зарубежными инспекторатами с целью взаимного признания и доверия к их результатам, — поясняет начальник управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская.

Система была разработана совместными усилиями сотрудников отдела фарминспекции Минздрава и управления надлежащих фармацевтических практик РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», а также международными экспертами проекта, финансируемого ЕС. Подготовлена вся необходимая документация — Руководство по качеству фарминспектората и стандартные операционные процедуры, соответствующие требованиям PIC/S.

Сегодня в этой международной организации состоят регуляторные органы из 52 стран мира. В ее рамках проходит обмен опытом между специалистами, гармонизация стандартов, взаимное признание инспекций. Внедрение системы качества фарминспектората для Беларуси — первый шаг на пути к вступлению в PIC/S.

ЕС оказывает техническую помощь Минздраву в рамках проекта «Международная аккредитация испытательных лабораторий для медицинских препаратов «БЕЛМЕД», который призван укреплять потенциал отечественной лабораторной службы по контролю качества ЛС, фарминспектората и обеспечить последующее вступление в PIC/S.

— Несмотря на очевидные преимущества для фармпромышленности, которые мы получим, когда, надеюсь, вступим в PIC/S, главной задачей для нас является защита здоровья и жизни наших граждан через обеспечение их качественной фармпродукцией, — говорит Людмила Реутская.

Руководитель проекта по компоненту В «Усиление потенциала фармацевтической инспекции» Весна Коблар напомнила, что порой труднее не разработать, а внедрить систему в практику, но белорусской стороне в этом вопросе будет оказано всяческое содействие.

medvestnik.by