Novartis закрывает предприятие по производству дженериков в США

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis намерена в течение двух лет закрыть предприятие по производству дженериков в г. Брумфилд (пригород Денвера, штат Колорадо) и сократить 450 рабочих мест, сообщает Reuters. Кроме того, компания прекратит выпуск ряда наименований дженериков.

Как отметили в Novartis, это необходимо, чтобы остаться конкурентоспособной компанией на таком насыщенном рынке, как американский. В компании также уточнили, что будет прекращен выпуск пероральных дженериков для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств ЦНС, заболеваний эндокринной системы, респираторных заболеваний и обезболивающих средств.

Планируется, что процесс закрытия предприятия и перевода некоторых производственных линий на предприятие Sandoz (дженериковое подразделение Novartis) в Северной Каролине завершится к концу 2019 г.

Во II квартале 2017 г. объем продаж Sandoz сократился на 5% и составил 2,5 млрд долл. В Novartis это объясняют, в основном, ценовым давлением на розничном дженериковом рынке в США.

Между тем, председатель совета директоров Novartis Йорг Рейнхардт подчеркнул важность дженерикового бизнеса для компании. По его словам, компания наращивает портфель биосимиляров, которые помогут ослабить ценовое давление.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»