В рамках операции «Пангея» в Крыму изъяли из оборота лекарства на сумму около 1,2 млн руб.

На территории Республики Крым подвели итоги 10 этапа международной операции «Пангея», направленной на предотвращение распространения фальсифицированных лекарственных препаратов и медицинских изделий в розничной торговле и сети Интернет.

Всего сотрудники полиции осуществили 162 проверки, практически в каждой четвертой имели место правонарушения. Суммарно из незаконного оборота изъято свыше 5 тыс. упаковок лекарственных препаратов на сумму около 1,2 млн рублей.

Вскрыты 3 преступления: производство и сбыт фальсифицированных лекарственных средств и медизделий, а также незаконное использование чужого товарного знака. Обнаружено 11 Интернет-площадок, торгующих медикаментами.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, материалы переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении дел и привлечения виновных к ответственности.

В операции «Пангея» на территории РФ принимали участие МВД России, Федеральная таможенная служба, Росздравнадзор и их региональные подразделения.

Как сообщили в пресс-службе МВД, за последние три года незаконная онлайн-торговля лекарствами выросла более чем в два раза. В ходе операции было выявлено около 700 Интернет-ресурсов (включая ресурсы с бесплатными объявлениями и социальные сети), на которых предлагались к продаже рецептурные лекарственные средства.

«Фармацевтический вестник»