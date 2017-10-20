В Крыму изъяли фальсифицированные лекарства на 1,2 млн рублей

В ходе очередного этапа международной операции «Пангея» на территории Республики Крым изъяли фальсифицированные лекарства на сумму более 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) по Республике Крым.

«На территории Республики Крым сотрудниками полиции, представителями таможни и Росздравнадзора проведен десятый этап международной операции «Пангея». Всего за время мероприятий из незаконного оборота полицейскими изъято 5 419 упаковок, 581 таблетка и 24 флакона лекарственных препаратов на общую сумму примерно 1 237 600 рублей», – говорится в сообщении.

В ходе операции сотрудники полиции провели 162 проверки, в ходе которых выявлено 40 правонарушений. В отношении 34 правонарушителей составлены административные протоколы. Кроме того, было выявлено 11 сайтов, реализующих лекарства и медизделия с нарушением законодательства через интернет.

Всего в 2016 году в ходе международной операции «Пангея» Интерпол совместно с правоохранительными органами изъял в России контрафактные лекарства на 9 млн рублей и 40 тысяч поддельных презервативов.

Источник: МВД по Республике Крым

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