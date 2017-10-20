Роспотребнадзор продлил запрет на торговлю «Боярышником»

Роспотребнадзор России продлил еще на 180 дней запрет на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией, в том числе и лосьоном «Боярышник», из-за распития которого в декабре прошлого года скончались 76 жителей Иркутска.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Как следует из документа, данная мера принята в связи со случаями массовых отравлений людей, в том числе со смертельными исходами, спиртосодержащей непищевой продукцией. Постановление подписано главным санитарным врачом РФ, главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а также спиртосодержащей продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28% готовой продукции, осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра готовой продукции», – говорится в постановлении.

«Реализация постановления и усиление контроля за оборотом позволили снизить продажи спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции. Если в декабре 2016 года запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом четвертом проверенном объекте, в январе 2017 года – на каждом девятом объекте, в марте – мае 2017 года – на каждом 25-м объекте, то в июне – сентябре 2017 года – лишь на каждом 40-м объекте. Также впервые за пять лет снизилось количество летальных случаев от отравления алкоголем на 25%», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В первый раз розничная торговля непищевой спиртосодержащей продукцией была приостановлена Роспотребнадзором на 180 дней в декабре 2016 года в связи с массовыми отравлениями в Иркутске, где из-за распития лосьона «Боярышник» скончались 76 человек. В июне 2017 года Роспотребнадзор предложил продлить действие постановления на фоне отравлений в Сергиевом Посаде (Подмосковье), где из-за распития суррогатного алкоголя скончались пять человек.

Источник: Роспотребнадзор России

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