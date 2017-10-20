За первые три квартала объем продаж UCB вырос на 9%

За первые девять месяцев 2017 г. объем продаж бельгийской фармацевтической компании вырос на 9% и составил 3,3 млрд евро (3,9 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Драйверами роста стали препараты Cimzia, Keppra и Vimpat. Продажи ключевых продуктов увеличились на 15% и составили 2,6 млрд евро (3,1 млрд долл.).

Компания повысила прогноз на 2017 г. Так, прибыль ожидается в пределах 1,25–1,35 млрд евро (1,5–1,6 млрд долл.) при объеме продаж 4,4–4,5 млрд евро (5,2–5,3 млрд долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»