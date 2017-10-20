Эксперт: тема стабильности законодательной базы по-прежнему является актуальной

Для потенциальных инвесторов российский рынок привлекателен, но тема стабильности законодательной базы по-прежнему является актуальной. Об этом заявила исполнительный директор СПФО Лилия Титова в рамках конференции «ФармМедОбращение 2017».

Локализация стала важнейшим показателем развития современного фармрынка. В настоящее время из четырех дистрибьюторов, входящих в СПФО, два имеют собственные производственные площадки, 10 производителей имеют собственные заводы, десять — контрактное производство, две компании подписали протоколы о намерениях построить заводы на российской земле. Но компаниям по-прежнему не хватает уверенности в завтрашнем дне.

«Например, за два года методика ценообразования пересматривается уже второй раз. Производитель оказался в условиях, когда планировать долгосрочные показатели невозможно. На наш взгляд, было бы целесообразнее отработать новую модель ценообразования хотя бы в течение пяти лет, чтобы получить результаты и оценить их эффективность. Формирование цены при экспорте продукции заслуживает отдельного пристального внимания, так как, понижая цену для российских предприятий, не стоит забывать, что велика вероятность того, что и экспорт станет невыгодным», — пояснила Лилия Титова.

Она также отметила, что много копьев было сломано в связи выходом постановления Правительства РФ 30.11.2015 г. №1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В целом, ситуация стабилизировалась.

«Однако те возможности, которые открыты на российском рынке для производителей из государств — членов ЕАЭС значительно шире преференций, которые получают российские заводы в этих странах. СПФО выступает за симметричность мер, и эту тему поднимает на всех площадках», — подчеркнула эксперт.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»