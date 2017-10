Pfizer отзывает некоторые серии антибиотика gentamicin с рынка Австралии Эксперт: тема стабильности законодательной базы по-прежнему является актуальной » Кибератака на Merck & Co. может обойтись страховым компаниям в 275 млн долл. По прогнозу консалтинговой компании Property Claim Services (подразделение одной из ведущих компаний в области информационно-аналитических услуг Verisk Analytics Inc), страховые компании могут выплатить американской фармацевтической компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) 275 млн долл. в качестве возмещения части ущерба, понесенного в результате глобальной кибератаки в июне текущего года, сообщает Reuters. В Merck не обозначили размер незастрахованного ущерба от атаки вируса NotPetya, повлекшей сбой в производстве ряда лекарственных препаратов и вакцин. По словам представителя Merck Клэр Гиллеспи, компания еще полностью не оценила нанесенный ущерб. Она подтвердила, что определенная сумма ущерба застрахована. В июле с.г. Merck заявила, что наряду с другими компаниями пострадала в результате глобальной кибератаки, что привело к сбою производственного процесса. В компании заверили, что поставки жизненно важных препаратов будут продолжаться, но предупредила о задержках поставок некоторых других продуктов. Страхование на случай кибератаки очень дорого и широко не распространено за пределами США. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»