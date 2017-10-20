Pfizer отзывает некоторые серии антибиотика gentamicin с рынка Австралии

Компания Pfizer отозвала 10 серий антибиотика gentamicin с фармрынка Австралии из-за проблем с активной субстанцией, поставляемой сторонним производителем, сообщает сайт In-Pharma Technologist.

По информации Управления по контролю оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения Австралии (TGA), выяснилось, что отозванные серии инъекционного гентамицина могли иметь повышенное содержание гистамина. Регулятор добавил, что при внутривенном или внутримышечном введении гистамина потенциально могут развиться реакции гиперчувствительности, включая тяжелую аллергическую реакцию.

Представитель Pfizer подтвердил отзыв продукции с рынка по вышеуказанной причине, однако отказался упомянуть название поставщика активной субстанции.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»