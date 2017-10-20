Celgene прекращает два клинических исследования экспериментального препарата mongersen

Компания Celgene объявила в минувший четверг о намерении прекратить оба клинических исследования III фазы – REVOLVE, в котором изучали применение экспериментального перорального препарата mongersen для антисенс-терапии болезни Крона, и расширенного исследования SUSTAIN – по рекомендации комитета по мониторингу данных на основании результатов промежуточного анализа целесообразности, сообщает сайт FirstWord Pharma. В компании, акции которой упали на этих новостях на 6,3%, отметили, что анализ не выявил значимых несоответствий показателей безопасности.

Celgene также указала, что в настоящий момент не приступит к исследованию поздней стадии DEFINE по применению препарата mongersen при болезни Крона, поскольку ждет результатов рассмотрения данных исследования II фазы GED-0301, в котором изучалось применение данного препарата для лечения язвенного колита, для того, чтобы определиться со следующими шагами.

Представители компании сделали ряд заявлений в связи с текущими и предстоящими исследованиями других препаратов в портфеле Celgene.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»