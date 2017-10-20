Заниматься акционированием «Волгофарм» будет новый руководитель

В крупнейшей аптечной сети Волгоградской области ГУП ВО «Волгофарм», которую власти решили превратить в акционерное общество, сменилось руководство. Вместо уволившегося по собственному желанию Виктора Шейко, который объяснил свое желание возрастом (62 года), компанию возглавила его заместитель Елена Бахина.

Как сообщают местные СМИ, новый директор – супруга зам. руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Валерия Бахина, который до этого был председателем регионального комитета по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок. Если верить аккаунту Елены Бахиной в ВК, она окончила Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого (Харьков).

Напомним, что месяцем ранее депутаты Волгоградской думы приняли решение акционировать ГУП «Волгофарм» для повышения его эффективности.

«Нам постоянно докладывали, что оно нормально функционирует, а теперь оказывается, его срочно надо акционировать, – недоумевает депутат думы Владимир Попов, который воздержался от голосования за проект закона о внесении соответствующих изменений в региональный бюджет. – Возникает множество вопросов. Что станет с лабораторией, которая контролировала качество ЛС? Кто возьмет на себя обеспечение населения наркотическими и психотропными препаратами, которыми не могут торговать частные структуры? Есть версия, что торговлю этими ЛС выведут в отдельное подразделение, которое будет образовано в структуре облздрава. Я понимаю мотивацию властей. Бюджет области сокращается, производства из региона уходят, предприниматели бегут. У нас не созданы условия для бизнеса, у нас его «кошмарят». В итоге мы выглядим хуже многих регионов по всем экономическим показателям. Администрация выходит с таким предложением от безысходности: требуются деньги на обеспечение социальных обязательств, а их нет».

По мнению парламентария, процедура акционирования завершится не ранее будущего года.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»