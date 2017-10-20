На аптечном рынке Ростовской области появился новый крупный игрок

Партнер X5 Retail Group компания «Мега Фарм» уже до конца этого года планирует открыть в Ростовской области 25 аптек «А-Мега» в прикассовых зонах магазинов «Пятерочка». Это будут предприятия с закрытыми витринами и открытой выкладкой с площадью от 30 до 70 кв. м.

Как сообщалось ранее, «Мега Фарм» формирует собственную сеть с июля 2016 года и управляет брендами «А-Мега», «Да, здоров!» и премиальным «Азбука Life». На сегодня численность приближается к 700 аптекам в 25 регионах, в основном в центральной части страны. Ростовская область станет первой территорией на юге России, в которой появятся аптеки «А-Мега». Всего же в ближайшие три года планируется организовать без малого четыре тысячи аптек по всей стране.

По мнению экспертов, новый игрок еще больше осложнит ситуацию с дефицитом кадров, который наблюдается в области, и неизбежно вызовет отток части специалистов. Вероятно, «Мега Фарм» на сотрудниках экономить не намерен. На сайте hh.ru компания разместила две вакансии в Ростове-на-Дону: заведующему группой аптек обещают платить от 50 тыс. руб., а фармацевту-провизору – от 40 тыс. руб. Это несколько выше среднего уровня в регионе. Для сравнения, розничная сеть «Магнит», которая также делает первые шаги на розничном фармрынке и ищет на том же сайте первостольника в Ростове, кандидатам предлагает зарплату в пределах от 29 тыс. до 36,8 тыс. руб.

Фото с сайта компании.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»