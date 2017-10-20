Novartis закрывает завод в Колорадо из-за ценового давления на фармрынке

Швейцарская компания Novartis в течение двух лет закроет американский завод по производству дженериков (Колорадо) и сократит 450 занятых на нем работников. Данный шаг вызван сильным ценовым давлением, негативно отразившимся на продажах дженериков Novartis на территории США, пишет The Pharma Letter.

Закрытие завода является стратегической мерой, однако в Novartis подчеркивают, что принять такое решение было сложно. По словам представителей компании, двузначное снижение цен на лекарства из-за высокой конкуренции на дженериковом рынке США привело к тому, что некоторые препараты из продуктового портфеля Novartis стали неконкурентоспособными.

Фармкомпания сохраняет широкое присутствие на рынке США, на ее 24-х американских предприятиях работает более 23 тыс. человек.

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