Система менеджмента качества «Петровакс Фарм» соответствует стандарту ISO 9001:2015

В октябре фармацевтическая компания НПО Петровакс Фарм подтвердила соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

Сертификат соответствия СМК выдан Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» — крупнейшей международно признанной российской сертификационной и экспертной организацией — по результатам сертификационного аудита.

В дополнение к основному сертификату ISO 9001:2015 НПО Петровакс Фарм получило также сертификат единого международного образца IQNet.

IQNet (International Certification Network) — это международная сеть сертификации — негосударственная, некоммерческая организация, созданная в соответствии с законодательством Швейцарии. Это — самая обширная и авторитетная международная сеть органов по сертификации.

НПО Петровакс Фарм уделяет пристальное внимание СМК, которая была внедрена и впервые сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) в мае 2005 года. Ежегодно в компании осуществляются надзорные проверки СМК со стороны органа по сертификации, а раз в три года СМК предприятия подвергается масштабному аудиту в целях ресертификации. Наличие устойчиво функционирующей СМК, соответствующей требованиям ISO 9001, стало прочной основой для внедрения на предприятии стандартов GMP EU и GMP РФ.

Успешное подтверждение соответствия СМК предприятия требованиям ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), а также получение международного сертификата единого образца IQNet обеспечивает НПО Петровакс Фарм высочайший уровень признания во всем мире как производителя высококачественной биофармацевтической продукции.

Новая версия международного стандарта ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements, разработанная Международной организацией по стандартизации (ISO), вступила в действие с 01.11.2015 года. На территории Российской Федерации на основе международного стандарта ISO 9001-2015 принят национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (аутентичный перевод ISO 9001:2015). Стандарт ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) содержит ряд ключевых изменений по сравнению с предыдущей версией стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) и предъявляет новые значительные требования к СМК. В частности, предложена модель управления рисками, усилен подход к компетентности организации путем введения менеджмента знаний и создания «базы знаний» организации. Новые принципы менеджмента качества акцентируют внимание на лидерстве руководства и реализации принципов процессного подхода.

gmpnews