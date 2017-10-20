ПМГМУ им. И.М. Сеченова разработает новую модель подготовки фармкадров

В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова обсудили модель сетевого взаимодействия вузов и фармацевтической отрасли — инновационный проект подготовки кадров для фарминдустрии.

Обсуждение состоялось в формате семинара с участием представителей вузов, экспертного сообщества, Национальной фармацевтической палаты, профильного технического комитета при Росстандарте. С приветственными словами к участникам семинара обратилась проректор по учебной работе Татьяна Литвинова и представители Минобрнауки РФ, Минздрава России и Минпромторга России.

Татьяна Литвинова передала участникам экспертного сообщества пожелания плодотворной работы от ректора университета Петра Глыбочко.

«Мы с вами находимся в стенах Музея истории медицины, где сегодня проходит выставка, посвященная фармацевтической отрасли, этапам ее развития. На сегодняшний день, реализуя проект «Школа-Университет-Фарминдустрия», инициированный ректором нашего университета, мы как никто понимаем важность правильного ориентирования будущих абитуриентов, получения в процессе обучения компетенций, которые необходимы выпускникам университета и будут востребованы фармацевтической отраслью. Наша задача — развитие инновационной модели фармацевтических знаний», — отметила проректор.

Модератором семинара выступила Наталья Пятигорская — заместитель директора по научной работе Института фармации и трансляционной медицины, завкафедрой промышленной фармации.

Экспертное мнение о развитии фармацевтической отрасли и форсайтах Национальной технологической инициативы (НТИ) представил академик РАН, член экспертного совета НТИ «Хелснет», соавтор дорожной карты и член рабочей группы Валерий Береговых.

О развитии системы подготовки фармацевтических кадров в Сеченовском университете доложил директор Института фармации и трансляционной медицины, завкафедрой фармакологии Вадим Тарасов. Он рассказал о появлении инновационных разработок и стремительном расширении ассортимента лекарственных препаратов, новых дисциплинах образовательной программы по фармации, создании в университете единого научно-образовательного пространства, сотрудничестве с российскими компаниями фармацевтической индустрии (реализуется более 20 проектов). Также Вадим Тарасов отметил, что отлично зарекомендовали себя интерактивные фармацевтические проекты для студентов, например, интернациональный лагерь инноваций «ФИЛИН» в Ярославле.

Профессиональным стандартам в фармацевтической отрасли посвятила свое выступление Наталья Пятигорская. Она отметила значимость профессиональных и образовательных стандартов для развития отрасли, рассказала, что недавно был утвержден федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования — магистратура по направлению подготовки «Промышленная фармация» (приказ Минобрнауки РФ от 26 июля 2017 года № 705).

О работе федерального учебно-методического объединения (ФУМО) «Фармация» в современных условиях рассказал Всеволод Аджиенков, директор Пятигорского медико-фармацевтического университета. Участники семинара обсудили аккредитацию специалистов и образовательных программ, опыт сетевых взаимодействий вузов и фармацевтических компаний, нормативно-методическое регулирование, перспективы многоуровневой подготовки кадров для отрасли.

gmpnews