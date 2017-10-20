Тему контрактного производства поднял депутат Госдумы Александр Козловский на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым

Тему контрактного производства поднял депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, которая состоялась в рамках думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, передает Псковская Лента Новостей.

«В настоящее время идет широкое обсуждение экспертным сообществом новых тенденций развития мировой и российской экономики, связанных со стремительным развитием технологий и цифровой экономики, их влиянием на устоявшиеся производственные подходы, – отметил парламентарий, известный своими выступлениями в поддержку отечественной промышленности. – Традиционная организация производственных цепочек, централизация всех пpoцессов, долгий период запуска новых продуктов не позволяют отечественным производителям технологий быть достаточно гибкими и конкурентоспособными в современных условиях».

Парламентарий также отметил, что в мировой практике в сферах, ориентированных на постоянное внедрение новых технологий, широко распространено и эффективно работает открытое контрактное производство. «Пока российские производители, представители крупного бизнеса и представители среднего и малого бизнеса широко не используют преимущества идеологии контрактного производства. Необходимо привлечь внимание к данной проблеме, как потенциальному инструменту повышения конкурентоспособности отечественных технологий на внутреннем и внешнем рынках», — отметил Александр Козловский.

Позицию Минпромторга по данному вопросу озвучил заместитель директора Департамента стратегического развития и корпоративной политики Алексей Матушанский. Он сообщил, что в России контрактное производство действительно пока не получило широкого распространения, и его используют не более чем 2% предприятий. В основном это фармацевтические и косметические производства мировых компаний, размещенные на российских мощностях («Р-Фарм», «Нанолек», «Фармстандарт» и др.). Тоже самое можно отнести и ко многим компаниям в химической отрасли, которые выпускают краски, клеи и похожую продукцию.

По словам Алексея Матушанского, активно внедряется такой подход и в рамках импортозамещения и локализации в станкостроении. «Как и в автопроме, мы рассчитываем в этой отрасли также расширять собственную базу комплектующих», – подчеркнул он.

Особое внимание к использованию схемы контактного производства будет уделяться в рамках диверсификации ОПК и организации выпуска гражданской продукции на мощностях оборонных предприятий. Чтобы привлечь внимание потенциально заинтересованных заказчиков, формируются интерактивные каталоги продукции гражданского и двойного назначения. Из 4,3 тыс. позиций, которые в них уже представлены, более половины выпускаются организациями ОПК. «Это позволит крупным корпорациям получить более ясное представление о компетенциях наших оборонных предприятий и определиться с будущими потенциальными партнерами», – резюмировал Алексей Матушанский.

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