Первая в России «чистая» комната для производства блистерной фольги

Один из крупнейших российских производителей упаковки из алюминиевой фольги – тульская «Фабрика упаковки «МИЛК» официально запустила новый цех – чистую комнату для печати фармацевтической упаковки. Красную ленточку в тамбуре перед помещением, эксплуатируемым по особым санитарным требованиям, перерезали генеральный директор предприятия Валентин Масленников, заместитель начальника управления экономического развития администрации Тулы Владимир Королев и представитель MPS Systems B.V. в России Антон Жуков.

Вход в чистую комнату – через систему шлюзов, где двери открываются строго по очереди: пока распахнута одна, следующую открыть невозможно. После главного момента церемонии гости выходят из тамбура обратно, и следуют в отсек, где переодевается персонал. Находиться в чистом помещение допустимо только в полном облачении – халатах, шапочках, бахилах, набородниках. В этом цехе блистерная фольга будет печататься и упаковываться в условиях сниженных рисков по микробиологии и физическим загрязнениям. Чистая комната «Фабрики упаковки «МИЛК» уже валидирована согласно ГОСТ по квалификациям DQ, IQ, OQ, PQ. Она построена в соответствии с требованиями GMP и это первое подобное производство в России.

По программе 2020 в нашей стране появились дочерние предприятия крупнейших мировых фармацевтических концернов, — рассказал о планах развития компании Валентин Масленников. – До этого момента упаковку они приобретали в Европе. Наша задача – продемонстрировать бизнес-сообществу, что мы создаем в России локального производителя, чья продукция по качеству соответствует международным стандартам, а с точки зрения логистики – выгоднее.

Чистая комната оборудована печатным комплексом MPS. Голландская компания MPS Systems bv – один из мировых лидеров в производстве печатных машин. Представители городской администрации оценили уровень подготовки нового производства.

Такие инновационные технические комплексы мало где можно увидеть, — поделился впечатлением Владимир Королев. – Мы стремимся к исполнению майских указов Президента в части создания высокотехнологичных рабочих мест. Вызывают уважение хозяйский подход руководителей компании и применяемые современные управленческие решения. «Фабрика упаковки «МИЛК» – лидер в сегменте производства упаковки для молочной промышленности. Теперь, действуя опробованными приемами маркетинговой политики, компания настроена добиться успеха в фармацевтической отрасли. Думаю, у них всё получится.

Полностью перевести все производство блистерной фольги в чистое помещение планируется к январю 2018 г. Проектная мощность цеха – 50 тонн продукции в месяц. Новая чистая комната с машиной от MPS – первая часть масштабного проекта «Фабрики упаковки «МИЛК». Далее по курсу строительство второго чистого помещения и приобретение второго станка голландского производства.

gmpnews