Попасть в корзину

Внешнее референтное ценообразование на лекарственные препараты применяется практически во всех странах ЕС. Но каждая страна имеет свою собственную методологию расчета цен. Так, в Испании и Венгрии ориентируются на самую низкую цену в группе референтных стран, а в Австрии и Ирландии — на ее среднее значение. В других странах (например, в Словакии или Болгарии) учитывают и средние, и самые низкие цены и т.п. Есть примеры более сложных расчетов, когда не берут крайние величины и опираются на средневзвешенные значения оставшейся ценовой линейки, объяснила Лариса Попович (директор Независимого института социальных инноваций, к.б.н.) для «Российской газеты».

Корзина референтных стран тоже может иметь разные принципы отбора. Как правило, страны с определенным уровнем доходов населения ориентируются на аналогичные или на страны с более высоким уровнем. Важно правильно подобрать число позиций в корзине. Опыт показывает, что количество референтных стран не должно быть ни слишком маленьким, ни слишком большим. Если стран мало, то ценовая ситуация в каждой из них будет иметь слишком большой вес,будут возникать проблемы установления цены, поскольку некоторые лекарства могут не продаваться в какой-то из стран, что затрудняет оценку.

Важно учитывать еще и стабильность экономической ситуации в референтных странах, поскольку от этого зависит частота пересмотра цен.Если какая-то из стран испытывает экономические потрясения, они сильно меняют всю ситуацию на рынке лекарств. Вспомните ситуацию в Греции, которая включена в нашу корзину. Мало того, что система референтного сравнения в этой стране слишком сложна, поскольку включает 22 очень разные по многим параметрам страны и установить справедливую цену в этих условиях сложно. Так еще и экономический кризис совершенно исказил картину на лекарственном рынке. А мы ориентировались на эту страну в своей ценовой политике.

В наших условиях вообще нельзя ориентироваться только на уровень доходов населения или доли ВВП на душу населения, как это делают в других странах. Может быть, для европейских стран этого и достаточно, поскольку фактор транспортной или климатической доступности у них не играет большой роли и все они более или менее понятно делятся на несколько групп по уровню социально-экономического развития.

Однако в наших условиях для корректного сравнения необходимо принимать во внимание еще несколько параметров: структуру заболеваемости, территориальную доступность , особенности демографии, логистики и т.д. Но все эти показатели нельзя учитывать простым суммированием. В экономике тех стран, которые необходимо включать в корзину, надо учесть и их весовые коэффициенты, отражающие те или иные приоритеты для цены того или иного препарата и/или той или иной группы заболеваний. Мы сильно упрощаем ситуацию, когда берем нижние показатели по корзине стран.

Еще один момент — устанавливать цены на дженерики вообще нет никакого смысла. Их надо устанавливать на те препараты, которые будут референтными для выстраивания ценовой линейки всех лекарств аналогичного ряда. Но и это не самое важное, поскольку система ценообразования в фармацевтике — это прежде всего результат договоренностей. Цена всегда связана с внутренней оценкой фармкомпанией своих интеллектуальных затрат на создание препарата. И именно это делает систему внешнего референтного сравнения некорректной. Кроме того, реальные цены, по которым лекарства закупаются в любой стране, как и договоренности о скидках и т.п., никогда не показывают на уровне официальных документов. Поэтому когда мы судим о цене на препарат по каким-то открытым данным, это может существенно искажать реальную ситуацию с ценами на конкретные препараты в любой стране.

Наконец, в большинстве европейских стран система ценообразования основана на интеграции внешнего референтного ценообразования с внутренним референтным ценовым сравнением, которое, в свою очередь, применяется для возмещаемых рецептурных препаратов. Такой комплексный подход позволяет создать более эффективную и предсказуемую систему лекарственного обеспечения. Поэтому уроком международного опыта для нас должна стать мысль, что вводить референтное ценообразование — как внешнее, так и внутреннее — целесообразно параллельно с созданием системы лекарственного страхования, а не в отрыве от нее.

Российская газета