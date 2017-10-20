Рынок антидепрессантов вырос в денежном выражении на 19,3%

Несколько последних лет характеризуются устойчивым ростом российского рынка препаратов для лечения депрессии. За первое полугодие 2017 года объем оптовых продаж антидепрессантов достигли 1,6 млрд рублей или 4,5 млн упаковок, свидетельствуют данные QuintilesIMS.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года объем продаж данного сегмента за 6 месяцев 2017 г. вырос на 19,3% в стоимостном выражении и на 11,5% в натуральном. Наибольшая доля продаж в упаковках приходится на препараты на основе амитриптилина — около 35% рынка. В стоимостном выражении лидирует эсциталопрам — 16% в рублях.

По статистике ВОЗ, ежегодно около 150 млн человек в мире утрачивают трудоспособность из-за депрессий. По прогнозам, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди всех болезней, обогнав сегодняшних лидеров — инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания.

remedium