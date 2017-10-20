Казахстанский ученый изобрел устройство тестирования трансдермальных лекарств

По сообщению Университета Warwick (Великобритания), Габит Нурумбетов, выпускник Казахско-британского технического университета Алматы, а ныне главный научный сотрудник компании Medherant (Великобритания), разработал инструмент, позволяющий быстрее тестировать высвобождение лекарств из трансдермальных пластырей.

Устройство представляет собой миниатюрную версию ячейки Франца — аппарата, используемого для тестирования трансдермальных лекарств методом вертикальной диффузии, и изготовленного ​​из химически стойкого технического пластика. Применение диффузионной ячейки позволило компании Medherant тестировать 108 препаратов в день по сравнению с примерно 12-ю протестированными за тот же период традиционными ячейками Франца. Это снижает срок проведения комплексных испытаний по контролю качества до трех месяцев (в отличие от года в других фармацевтических компаниях) и уменьшает издержки обращения химического анализа в целом.

На фото: Габит Нурумбетов с классической ячейкой Франца (слева) и своим изобретением (справа).

Елена Сон

«Фармацевтический вестник»