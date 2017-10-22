Бывшие руководители Natur Produkt осуждены за хищение 160 млн рублей

Вахитовский районный суд Казани признал виновными бывших руководителей российской фармацевтической компании Natur Produkt Ирину Захарову и ее брата Владимира Полякова в хищении 159 млн рублей, сообщила пресс-служба МВД Республики Татарстан. Ранее полицейские установили, в 2008-2011 годах эта сумма была выведена из компании на счета люксембургского банка. Поляков был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, Захарова — к двум годам и девяти месяцам.

«Полицейские установили, что обвиняемая [Захарова. — Vademecum] совместно с директором нескольких фирм с января 2008 по август 2011 года присвоила 140 млн рублей, якобы потраченных на приобретение упаковки, логистику и хранение упакованных лекарств. С августа 2009 по декабрь 2010 года со счета фирмы, которой руководил родственник обвиняемой [Поляков. — Vademecum], на счет ее фирмы были переведены еще 16 млн рублей якобы для выполнения строительных работ. Фактически эти работы не были выполнены, деньги присвоены. Помимо этого, полицейские установили еще один факт присвоения денежных средств, когда в 2011 году обвиняемый под видом смены автопарка организации присвоил более 3 млн рублей, принадлежащих предприятию», — сообщили в республиканском МВД.

Помимо лишения свободы, суд обязал обвиняемых выплатить штрафы. В частности, Поляков должен заплатить 700 тыс. рублей, Захарова — 300 тыс. рублей.

Владимир Поляков был генеральным директором ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» с 2005 по 2011 годы. В тот же период Ирина Захарова возглавляла казанское подразделение компании — «НП-Логистика». В декабре 2011 года в отношении брата и сестры было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 160 УК РФ «хищение чужого имущества, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В ходе следствия было установлено, что похищенные у Natur Produkt средства были выведены на счета люксембургского банка. Затем при содействии полиции Люксембурга эти счета были арестованы.

Ирина Захарова также является совладелицей эстонской «Манстеры Капитал», которая владеет долей в аптечной сети «Здоровые люди» (большинство юрлиц сети сейчас находится в стадии банкротства). Раньше сеть принадлежала Natur Produkt. В июне 2017 года ООО «Здоровые люди» в лице представителя ООО «БГП Литигейшн» подало иск к бывшим членам совета директоров компании Алексею Василенко, Евгении Ленденской, Инне Симоновой, Алексею Батулину и Ольге Киреевой на сумму 1,4 млрд рублей. Истец посчитал, что эти средства были выведены из компании, что и привело ее к краху. Кредиторы «Здоровых людей» пошли еще дальше и добились возбуждения уголовного дела по преднамеренному банкротству операционной компании «Здоровых людей» ООО «УК Пента».

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