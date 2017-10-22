Бывшие руководители Natur Produkt осуждены за хищение 160 млн рублей » Локализованные производители хотят лучших условий для экспорта Контракт на гостеприимство На прошедшем 6 октября Международном медицинском инвестиционном форуме представители фармбизнеса и Минпромторга обсуждали развитие трансфера технологий и экспорт. Руководители компаний традиционно сетовали на плохое гостеприимство для зарубежных инвесторов, тормозящее приход инновационных стартапов в страну. Взывали, в очередной раз, к созданию комфортного правового поля и понятных правил игры. В ответ представители Минпромторга стойко рапортовали об успехах в импортозамещении и выкладывали свои козыри — растущую долю локальной продукции и специальные инвестиционные контракты. «Фармацевтический вестник»