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Локализованные производители хотят лучших условий для экспорта

Контракт на гостеприимство

На прошедшем 6 октября Международном медицинском инвестиционном форуме представители фармбизнеса и Минпромторга обсуждали развитие трансфера технологий и экспорт. Руководители компаний традиционно сетовали на плохое гостеприимство для зарубежных инвесторов, тормозящее приход инновационных стартапов в страну. Взывали, в очередной раз, к созданию комфортного правового поля и понятных правил игры. В ответ представители Минпромторга стойко рапортовали об успехах в импортозамещении и выкладывали свои козыри — растущую долю локальной продукции и специальные инвестиционные контракты.

«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 22, 2017 | Просмотров: 47