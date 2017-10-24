Лекарственную резистентность ребенок может унаследовать от матери

Антибиотикотерапия, которую женщина получает один раз во время родов, влияет на формирование первоначального орального микробиома новорожденного. У детей, чьим матерям давали антибиотики, в ротовой полости преобладают протеобактерии – грамотрицательные бактерии. У остальных новорожденных — абсолютно другой паттерн микроорганизмов. Об этом говорилось в рамках II Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: донские сезоны», который прошел 20-21 октября в Ростове-на-Дону.

«Исследование, проводившееся в 2008-2015 годах, показало, что применение противомикробных лекарственных средств во втором и третьем триместрах беременности приводит к ожирению у детей, — рассказала д.м.н., заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии №1 РостГМУ Юлия Набока. — К 7-летнему возрасту оно диагностировалось в этой группе в 84 раза чаще, чем среди детей, чьи матери не применяли антибиотики. Исследование 2017 года, в ходе которого изучали фекалии, молозиво у беременных и меконий у новорожденных, выявило еще более интересную закономерность. Оказалось, что малыши получают внутриутробно гены множественной лекарственной устойчивости. То есть кишечник новорожденного является резервуаром генов антибиотикорезистентности. Что потом делать с этим ребенком? Чем его лечить, если что-то случится?»

Заведующий кафедры акушерства и гинекологии №1 РостГМУ Александр Рымашевский в своем выступлении провел подробный разбор клинических случаев, имевших место в женских консультациях Ростовской области, в ходе которого наглядно изобразил неоправданность назначений антибиотиков и других лекарственных средств беременным женщинам. Он призвал коллег не лечить болезни, которых у пациенток нет, и в шутку предложил писать на медикаментах не «Беречь от детей», а «Беречь от взрослых!».

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»