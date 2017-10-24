В Перу легализована медицинская марихуана

19 октября 2017 года Конгресс Республики Перу принял закон о легализации медицинской марихуаны, предложенный президентом страны Педро Пабло Кучински.

Инициатива родилась после того, как полиция страны обнаружила незаконное производство масла марихуаны, которым руководила группа матерей. Масло производилось для лечения их детей, больных эпилепсией. 68 членов конгресса поддержали инициативу, 5 – проголосовали против.

По словам законодателей, нормативно-правовая база, регулирующая производство и продажу масла марихуаны, будет подготовлена в течение 60 дней.

Медицинская марихуана легализована и в других странах Южной Америки: Чили и Колумбии. А в Уругвае марихуану можно использовать не только для медицинских, но и для рекреационных нужд. С декабря 2017 года уругвайская International Cannabis Corporation (ICC) начнет производить медицинскую марихуану на экспорт.

Источник: Reuters

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