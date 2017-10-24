Суд отменил решение о выплате компанией Johnson & Johnson истице 417 млн долл.

Суд отменил решение о выплате компанией Johnson & Johnson Еве Эчеверриа 417 млн долл. по иску, в котором утверждается, что у пострадавшей развился рак яичников после применения продукции компании с содержанием талька, в частности Johnson’s Baby Powder в качестве личной гигиены, сообщает Los Angeles Times.

Судья Верховного окружного суда Лос-Анджелеса Марен Нельсон удовлетворил ходатайство компании о новом разбирательстве, отметив многочисленные ошибки в ходе процесса, завершившегося присуждением штрафа два месяца назад.

Судья постановил, что не были представлены убедительные доказательства умышленных действий Johnson & Johnson и что штраф за причиненный ущерб слишком велик.

По словам адвоката истицы Марка Робинсона-мл., решение будет опротестовано, несмотря на ее смерть. Он отметил, что дело будет продолжено от имени всех женщин, пострадавших в результате применения этого опасного продукта.

Он утверждает, что из документов явствует, что компания знала об опасности развития рака яичников в результате применения продукции с содержанием талька в течение 30 лет.

В Johnson & Johnson выразили удовлетворение решением суда.

Всего против Johnson & Johnson в США подано 4,8 тыс. исков. По решениям судебных инстанций она должна выплатить сотни миллионов долларов.

Между тем, Апелляционный суд штата Миссури отклонил решение о выплате 72 млн долл. семье умершей истицы из Алабамы на том основании, что у судов штата нет полномочий для разбирательства этого дела. Судья сослался на июньское постановление Верховного суда США, ограничивающего географию направления исков. Согласно этому постановлению, суды штатов не могут рассматривать иски против компаний, не расположенных в штате, где был нанесен предполагаемый ущерб.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»