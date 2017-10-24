Primer Capital и Bayer стали партнерами по поддержке биотех-стартапов в рамках «КоЛаборатора»

Венчурный биотех-фонд Primer Capital и компания Bayer подписали соглашение о совместной работе по поиску и развитию перспективных стартапов в области фармацевтики и биомедицины. Данное сотрудничество будет реализовано в рамках проекта «КоЛаборатор» на базе биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Проект направлен на поддержку исследовательских компаний на ранней стадии развития.

Соглашение касается проектов в терапевтических областях, являющихся приоритетными для Bayer: в онкологии, кардиологии, офтальмологии и женском здоровье. Bayer будет оценивать проекты с точки зрения научной перспективы: консультировать стартапы в области исследований и разработок, а также коммерциализации и вывода на рынок инновационных решений, а Primer Capital – проводить полномасштабную инвестиционную экспертизу.

«Это партнерство даст нам не только новый выход к университетским разработкам, но и дополнительный научный фильтр, которым выступят эксперты Bayer. Такая обширная поддержка проектов улучшит их подготовку для дальнейшего поиска инвестиций на рынке», – прокомментировала исполнительный директор Primer Capital Рождественская Елизавета.

«Благодаря сотрудничеству с Primer Capital резиденты «КоЛаборатора» теперь имеют возможность не только преобразовать идею в готовое решение и научиться стратегии коммерциализации научных результатов, но и найти финансовую поддержку для своего проекта», – отметил генеральный директор АО «Байер» Нильс Хессманн.

Primer Capital – венчурный фонд, инвестирующий в проекты фармацевтической и биотехнологической отраслей. Среди профинансированных проектов: препараты против туберкулеза, множественной миеломы, тромбозов; микрокатетеры для кровеносных сосудов; система поддержки принятия врачебного решения; система обработки данных клинических исследований; метод диагностики дерматологических заболеваний; сервис подбора персонализированной противоопухолевой терапии. Среди текущих партнеров фонда: Сколково, Северо-Западный центр трансфера технологий, РВК, ФРИИ.

Bayer – это международная компания, специализирующаяся в области здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей, а ее целью является увеличение доходов благодаря инновациям, росту и высокой прибыльности. Bayer — социально ответственная компания, которая придерживается принципов устойчивого развития и этического ведения бизнеса. В 2016 финансовом году концерн обеспечил работой около 115 200 человек, а его продажи достигли 46,8 млрд евро. Капитальные затраты компании оцениваются в 2,6 млрд евро, а расходы на научно-исследовательскую деятельность – в 4,7 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления высокотехнологичных полимерных материалов. Его акции были переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года. Более подробная информация приведена на сайте www.bayer.com.

«Фармацевтический вестник»