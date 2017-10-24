FDA одобрило CAR-T-препарат для лечения B-крупноклеточной лимфомы Primer Capital и Bayer стали партнерами по поддержке биотех-стартапов в рамках «КоЛаборатора» » Ассоциация AIPM указала на предвзятое отношение инспектората к зарубежным производителям На ножах Ничто не предвещало бури. Шел второй день конференции «Фарм-МедОбращение 2017». На последней сессии делегаты, утомленные насыщенной программой мероприятия, но нашедшие в себе силы дойти до нее, мирно водили пальцами по экранам телефонов. Ждали ужина. На повестке дня девять выступлений. Голоса спикеров звучали бодро, доклады — оптимистично. Они не мешали слушателям моргать чуть медленнее, чем положено. Последнее выступление заставило встрепенуться не только зрителей, но и модераторов. Ассоциация AIPM громко заявила, что не готова мириться с результатами проверок иностранных площадок, и раскрыла тайну министерских коридоров. «Фармацевтический вестник»